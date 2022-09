Fribourg (ots) -An der Herbstkonferenz der Städteinitiative Sozialpolitik in Fribourg werden aktuelle Modelle der sozialen Quartierarbeit und Inklusion vorgestellt. Die Konferenz will erkunden, welche Entwicklungen in den Quartieren möglich werden, wenn Stadtplanung, Digitalisierung und Sozialpolitik Hand in Hand gehen. Die Eröffnungsrede hält Bundesrat Alain Berset.Medienschaffende sind eingeladen:Freitag, 9. September 2022, Salle Grenette, Place de Notre-Dame 4, 1700 FribourgHerbstkonferenz der Städteinitiative Sozialpolitik: Quartiere. Schlüssel für den Zusammenhalt10.00 Uhr: Eröffnungsrede Bundesrat Alain Berset10.30 Uhr: Inputreferate:a) Wirkung der Architektur auf das gesellschaftliche Zusammenleben; Ulrike Armbruster und Lucia Bordone; Hochschule für soziale Arbeit (HETS), Genfb) Menschlicher Zusammenhalt im Quartier trotz oder dank Digitalisierung; Jennick Scheerlinck, Gründer hoplr.com, Belgien und Ine Plovie, Expertin für Change Management, Brüssel.11.30 Uhr Ende des medienöffentlichen TeilsDas detaillierte Programm ist auf staedteinitiative.ch unter "Konferenzthemen" verfügbar.Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Anmeldung (inkl. allfällige Interviewanfragen an die Fachreferierenden oder die Unterzeichnenden) bis am Mittwoch, 7.9.2022 an info@staedteinitiative.ch; Telefon 052 267 59 57 (Katharina Rüegg, Geschäftsführerin Städteinitiative Sozialpolitik). Danke für Ihr Interesse.Mit freundlichen GrüssenMirjam Ballmer, Gemeinderätin der Stadt FreiburgNicolas Galladé, Präsident Städteinitiative SozialpolitikPressekontakt:Katharina Rüegg, Geschäftsführerin Städteinitiative Sozialpolitikinfo@staedteinitiative.ch Telefon 052 267 59 57Original-Content von: Städteinitiative Sozialpolitik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003533/100894388