Am Kryptomarkt dominieren am Dienstagvormittag wieder die grünen Vorzeichen. Während der Bitcoin dabei rund ein Prozent zulegt, geht es für Ethereum als größtem Gewinner in den Top 10 nach Market Cap um rund 6,5 Prozent nach oben. Der eigentliche Star ist heute aber ein anderer Coin, der auf 24-Stunden-Sicht sogar um rund 25 Prozent hochspringt.

Den vollständigen Artikel lesen ...