Formycon hat seine vorläufigen H1-Zahlen bekannt gegeben, erstmals nach IFRS-Rechnungslegungsstandards. Die Umsatzerlöse boten keine Überraschungen, da sie größtenteils aus Entwicklungsdienstleistungen für die auslizenzierten Projekte resultierten. Ein außerordentlicher Effekt im Zusammenhang mit der ATHOS-Transaktion hat den Nettogewinn auf EUR 80,0 Mio. erhöht, allerdings war dieser Effekt nicht zahlungswirksam. Dennoch erwartet das Unternehmen nach der erfolgten Zulassung von FYB201 in der EU, den USA und Großbritannien in der zweiten Jahreshälfte 2022 erste Umsätze aus den anstehenden Produkteinführungen, die Formycon grundlegend verändern werden. Zusätzlich zu den fortgeschrittenen Biosimilar-Projekten des Unternehmens (FYB202, FYB203) könnte die noch nicht veröffentlichte Entwicklungspipeline für zusätzliches Aufwärtspotenzial sorgen. An dieser Stelle lassen die Analysten von AlsterResearch ihre Schätzungen im Wesentlichen unverändert. Da der Posten aus der ATHOS-Transaktion nicht zahlungswirksam ist, bestätigt AlsterResearch das DCF-basierte Kursziel von EUR 90,00 und stuft die Aktie erneut auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Formycon%20AG





