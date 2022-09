London (www.anleihencheck.de) - Jetzt könnte ein guter Zeitpunkt sein, Anleihe-Portfolios opportunistisch aufzustellen, so die Experten von Wellington Management.Ein opportunistisches Element in der Vermögensallokation ist nach Meinung von Tobias Ripka, Anleiheexperte bei Wellington Management, der Schlüssel, zur Nutzung regionaler Ungleichgewichte, die im weiteren Jahresverlauf und darüber hinaus entstehen dürften. In seinem Blog analysiere Ripka regelmäßig die Fixed-Income-Märkte rund um den Globus aus Sicht eines europäischen Anleiheinvestors. Diesmal im Fokus: Allokationsfragen nach einer langen Ära der Beinahe-Deflation und der Volatilitätsunterdrückung durch die Zentralbanken. ...

