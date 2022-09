Porsche-Chef Oliver Blume hat den angekündigten Börsengang des Sportwagenbauers als einen "historischen Moment für Porsche" bezeichnet. Der geplante Börsengang wäre ein wichtiger Meilenstein für eine höhere Eigenständigkeit von Porsche, sagte Blume am Dienstagmorgen in Wolfsburg. Für die Papiere des VW-Konzerns geht es am Dienstag leicht aufwärts, während jene der Konzernholding Porsche SE schwächeln. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...