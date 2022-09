Das Finanzunternehmen JP Morgan hat Notfallpläne ausgearbeitet, um im Falle eines Blackouts in Deutschland Arbeit in die Büros in London auszulagern. Das berichtet die britische Tageszeitung Daily Telegraph. Die Ankündigung erfolgte Montagabend, nachdem zuvor bekannt geworden war, dass Russland die Gaspipeline Nord Stream 1 erst nach einer vollständigen Aufhebung der Sanktionen wieder in Betrieb nehmen D ...

