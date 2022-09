Baden-Baden (ots) -SWR3 verschenkt 500 Freikarten für das "SWR3 New Pop Festival" an die Mitarbeitenden des Klinikums Mittelbaden / Dankeschön für die Arbeit im Kampf gegen die Corona-PandemieAls Dankeschön für den aufopferungsvollen und kräftezehrenden Einsatz der Mitarbeitenden des Klinikums Mittelbaden während der Corona-Pandemie verschenkt SWR3 500 Freikarten für das "SWR3 New Pop Festival" 2022, das vom 15. bis zum 17. September 2022 in Baden-Baden stattfindet. SWR3 Chef Thomas Jung: "Wir möchten uns auch bedanken für die kurzfristige, schnelle und unkomplizierte Unterstützung durch das Klinikpersonal beim letztjährigen New Pop Festival. Ohne die Hilfe bei der Durchführung von Corona-Tests an Künstler:innen hätten einige Konzerte nicht stattfinden können."Karten für zwei Konzerte am 16. September im KurhausFür die Mitarbeitenden des Klinikum Mittelbaden werden Tickets für zwei Konzerte zur Verfügung gestellt: Der Deutsch-Amerikaner Myle spielt am Freitagabend um 17:30 Uhr im Kurhaus. Ebenfalls im Kurhaus spielt um 23 Uhr der irische Popmusiker Moncrieff. Die beiden Konzerte zu unterschiedlichen Uhrzeiten wurden bewusst ausgewählt, um möglichst vielen Beschäftigten die Möglichkeit zu geben, den Besuch in Einklang mit ihrem Dienst innerhalb des Schichtbetriebs zu bringen.Festival mit umfangreichem Rahmenprogramm2022 findet das "SWR3 New Pop Festival" bereits zum 27. Mal statt. Auch diesmal werden wieder neue Talente und angesagte Künstler:innen aus dem In- und Ausland live für SWR3 Hörer:innen spielen. Nach pandemiebedingten Einschränkungen in den vergangenen zwei Jahren können sich Fans in diesem Jahr wieder auf ein Festival mit umfangreichem Rahmenprogramm freuen. Zu sehen sind alle Konzerte auch im Video-Livestream auf www.SWR3.de sowie im Anschluss im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/new-pop-festival-freikarten-klinikpersonalFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5314382