123fahrschule steigerte den Umsatz in den ersten sechs Monaten um 268% auf EUR 7,7 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der signifikante Anstieg wurde durch organisches Wachstum und weitere Akquisitionen von Fahrschulen erzielt, was die Roll-up-Strategie bekräftigt.123fahrschule bleibt auf Expansionskurs und bietet neue Aktien zu einem Preis von EUR 7,00 an. Dies spiegelt eine gute und attraktive Einstiegsmöglichkeit für Investoren, die an der skalierbaren Strategie von 123fs partizipieren wollen. Bleibt ein KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE





