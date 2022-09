Google arbeitet an einer Schnarch- und Hustenerkennung im Schlaf. Die Funktion fanden Entwickler:innen in einer Beta des Android-Tools Digital Wellbeing. Viele Smart-Devices besitzen sie schon. Google arbeitet daran, die Schlafüberwachung Bedtime Mode aufzubohren. Das fanden Entwickler:innen heraus und 9 to 5 Google berichtete darüber. Eine neue Funktion in der Android-Software Digital Wellbeing soll im Schlaf Husten und Schnarchen erkennen und analysieren. Nutzer:innen erhalten dann diese Informationen zusätzlich zu den Angaben, wie viel sie schlafen und wie oft sie sich dabei bewegen. Einige Smartwatches und Tracker besitzen diese Funktionen ...

