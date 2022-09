Eine heftige Sonneneruption hat die Esa-Sonde Solar Orbiter getroffen. Doch das Raumgefährt ist auf solche Attacken vorbereitet. Sonntag, 4. September 2022: In den frühen Morgenstunden will die Esa-Sonde Solar Orbiter an der Venus vorbeikurven, um für die kommende Sonnenbeobachtung Schwung zu holen. Da trifft sie ein heftiger koronaler Massenauswurf (CME). Sie muss eine Reihe Instrumente abschalten, mit anderen beobachtet sie die Auswirkungen der ...

