Wien (www.fondscheck.de) - La Française AM hat Thomas Dhainaut zum Head of Equities - Small & Large Caps ernannt, so die Experten von "FONDS professionell"."Diese Ernennung erfolgt im Rahmen der kontinuierlichen Bemühungen von La Française AM, ihr Klimaschutz-Know-how weiterzuentwickeln, das 2015 zunächst für ihre Aktienprodukte eingeführt und dann auf Anleihen und diversifizierte Produkte ausgeweitet wurde", erkläre der Vermögensverwalter in einer Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...