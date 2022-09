Frankfurt (www.fondscheck.de) - Union Investment hat auf einen Schlag sieben Etagen im TOWER des TRIIIO Hamburg vermietet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die Rechtsanwalts- und Steuerberaterkanzlei YPOG hat einen Mietvertrag über 15 Jahre für rund 4.150 m² auf den Etagen 10 bis 15 unterzeichnet. Der Immobilien-Dienstleister Cushman & Wakefield mietet die 685 m² der neunten Etage. Union Investment hat den ehemaligen Hauptsitz der Reederei Hamburg Süd im vergangenen Jahr von der Oetker-Gruppe für den Bestand des Immobilien-Spezialfonds UII German Prime Select erworben und repositioniert das Büroensemble mit Landmark-Charakter derzeit neu am Markt. ...

