NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Underperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Seine jüngst vorgestellte These, qualitativ gute und in wirtschaftlich schwierigen Zeiten als sichere Häfen empfundene Unternehmen zu meiden, sei inzwischen noch zutreffender, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Investitionsgüterkonzernen. Durch umfangreiche Anlagen in solchen Aktien sei es zu Überbewertungen und hohen Erwartungen gekommen. Die Risiken seien dadurch stärker gewachsen als bei herkömmlichen Zyklikern. Dabei habe der Gewinnrückgang in der Branche angesichts der Energiekrise und trüberer Wirtschaftsperspektiven gerade erst begonnen. In diesem Umfeld präferiert der Analyst Sandvik, CNH Industrial, ABB, Aveva und Hexagon. Dagegen rät er ab von Epiroc, Schneider Electric, Dassault Systemes und Atlas Copco. Schnäppchenjäger sollten bei den letztgenannten Aktien noch Geduld haben. Weiterhin skeptisch blickt Green zugleich auf Siemens, Siemens Energy und Kion./mis/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2022 / 15:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2022 / 03:37 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121972

