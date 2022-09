DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:08 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.952,25 +0,7% -16,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.188,25 +0,7% -25,3% Euro-Stoxx-50 3.509,53 +0,6% -18,4% Stoxx-50 3.513,79 +0,4% -8,0% DAX 12.883,00 +1,0% -18,9% FTSE 7.304,20 +0,2% -1,3% CAC 6.122,71 +0,5% -14,4% Nikkei-225 27.626,51 +0,0% -4,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 148,52 +0,79

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,38 86,87 -0,6% -0,49 +21,7% Brent/ICE 92,70 95,74 -3,2% -3,04 +25,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 221,01 245,93 -10,1% -24,92 +292,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.713,30 1.712,14 +0,1% +1,16 -6,4% Silber (Spot) 18,38 18,21 +1,0% +0,18 -21,1% Platin (Spot) 849,60 852,95 -0,4% -3,35 -12,5% Kupfer-Future 3,47 3,42 +1,3% +0,05 -21,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise kommen um bis zu 3,2 Prozent zurück. Händler begännen, über die von der Opec+ angekündigten Produktionskürzungen hinauszublicken, die zu Beginn der Woche zu einer Rally geführt hatten, heißt es. Die Opec und ihre Verbündeten, darunter Russland, einigten sich darauf, die Produktion im Oktober um 100.000 Barrel pro Tag zu drosseln. Die Ölpreise waren im August den dritten Monat in Folge gefallen, die längste monatliche Verlustserie seit 2020. "Die beunruhigenden Aussichten für die Weltwirtschaft in Verbindung mit den Aussichten auf ein Atomabkommen zwischen den USA und dem Iran haben zu einer Baisse bei den Ölpreisen geführt, was über weite Strecken des Jahres nicht der Fall war", so Oanda-Analyst Craig Erlam.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem verlängerten Wochenende dürfte die Wall Street mit leichten Aufschlägen am Dienstag in den Handel starten. Am Montag fand wegen des "Labor Day" kein Aktien- und Anleihehandel statt. Allerdings dürften sich die Gewinne in Grenzen halten, denn vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Energiekrise in Europa, die weiter in raschem Tempo steigenden Zinsen in den USA und einer drohenden Rezession dürften die Marktteilnehmer eher an der Seitenlinie bleiben. Derzeit wird mehrheitlich mit einer weiteren Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte auf der kommenden Sitzung gerechnet. Die Wall Street hatte sich am Freitag zunächst erholt, nachdem der US-Arbeitsmarktbericht für August als nicht so stark eingestuft worden war, dass er die US-Notenbank zu einer noch aggressiveren Zinserhöhung veranlassen würde. Doch die Nachricht, dass Russland die wichtigste Gaspipeline nach Europa auf unbestimmte Zeit stilllegen würde, was die Wahrscheinlichkeit einer drastischen Konjunkturabkühlung auf dem Kontinent erhöhte, ließ den S&P-500 auf den tiefsten Stand seit Ende Juli zurückfallen.Für einen Impuls könnten die nach der Eröffnung anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Bei den Einzelwerten zeigt sich die Aktie von Meta Platforms vorbörslich unbeeindruckt von einer verhängten Strafe. Der Facebook-Konzern muss wegen seiner Handhabung von Daten seiner Tochtergesellschaft Instagram eine Strafe von 405 Millionen Euro zahlen, teilte die irische Datenschutzbehörde mit. Laut Meta bezieht sich die Entscheidung der Behörde auf frühere Einstellungen bei Instagram, die vor über einem Jahr geändert worden seien. Der Konzern kündigte an, die Berechnung der Strafe anzufechten. Die Aktie legt um 0,7 Prozent zu.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 44,1 zuvor: 47,3 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 55,5 Punkte zuvor: 56,7 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem sehr schwachen Start in die Woche setzen die europäischen Börsen am frühen Dienstag zu einer Erholung an, die aber auf wackligen Beinen steht. Rückenwind kommt von den Futures auf die US-Aktienindizes, die auf eine Erholung an der Wall Street hindeuten. Dort war am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden. Die Marktbreite ist gut, fast alle europäischen Stoxx-Branchenindizes liegen mehr oder weniger deutlich im Plus. Angeführt wird die Erholung von den Aktien aus dem Einzelhandel und den Reise- und Freizeit-Titeln, deren Indizes etwa 2,5 Prozent gewinnen. Aber auch der Index der Autoaktien schlägt sich mit einem Plus von 2 Prozent gut. Deutlich im Minus liegt dagegen der Index der Öl- und Gaswerte, der mit fallenden Energiepreisen um 2,0 Prozent nachgibt. Für etwas Erleichterung am Gesamtmarkt sorgt vor allem die Entwicklung beim Gaspreis. Nachdem Gazprom am Freitagabend angekündigt hatte, bis auf Weiteres kein Gas mehr durch Nord Stream 1 zu liefern - offiziell wegen eines Lecks - war der Preis am Montag in der Spitze um über 30 Prozent nach oben geschossen und letztlich 17 Prozent höher aus dem Handel gegangen. Aktuell zeigt die Tendenz weiter nach unten. Auch die Ölpreise kommen wieder zurück. Im DAX steigen VW um 3,3 Prozent. Die Gremien haben am Montag die Weichen für den Börsengang der Porsche Sportwagen gestellt. Vorbehaltlich eines nicht zu schlechten Marktumfelds wird der Börsengang für Ende September oder Anfang Oktober angepeilt. Die Aktien der Porsche Holding - die den VW-Konzern kontrolliert - verändern sich nur wenig. An der Spitze im DAX liegen Hellofresh mit einem Plus von 4,6 Prozent. Sie müssen am Abend des 17. September ihren Platz im DAX für Siemens Energy räumen und steigen in den MDAX ab. Der Kurs hatte vor der Entscheidung am Montagabend bereits deutlich nachgegeben. Das Plus von Hellofresh wird aber auch mit der guten Vorlage von Delivery Hero begründet. Diese gewinnen mit einer Kaufempfehlung durch Morgan Stanley 8,5 Prozent. Im Fahrwasser legen auch Deliveroo in London deutlich zu. Siemens Energy gewinnen mit dem Wiederaufstieg in den DAX 2,8 Prozent. Auch Zalando legen mit einem Plus von 4,3 Prozent deutlich zu. Der Titel kann seinen DAX-Platz dieses Mal noch verteidigen. Er ist nun aber schwächstes DAX-Mitglied und könnte schon im Dezember aus dem deutschen Leitindex absteigen, wenn die neuen Aktien der Porsche Sportwagen AG dann die Aufstiegskriterien für den DAX erfüllen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:40 Mo, 17:11 % YTD EUR/USD 0,9931 -0,2% 0,9960 0,9924 -12,7% EUR/JPY 140,80 +0,8% 140,59 139,46 +7,6% EUR/CHF 0,9744 +0,1% 0,9754 1,0191 -6,1% EUR/GBP 0,8579 -0,3% 0,8603 0,8622 +2,1% USD/JPY 141,79 +0,9% 141,18 140,53 +23,2% GBP/USD 1,1577 +0,2% 1,1576 1,1509 -14,4% USD/CNH (Offshore) 6,9704 +0,4% 6,9498 6,9421 +9,7% Bitcoin BTC/USD 19.932,96 +0,8% 19.850,45 19.899,55 -56,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Euro verharrt unter der Parität. Die Energiekrise dürfte vorerst das alles beherrschende Thema am Devisenmarkt bleiben, prognostiziert Unicredit. Vor allem der Kurs des Euro zum Dollar wird nach Meinung der Bank im Zuge der Krise unter Druck stehen, denn die Eurozone sei stärker abhängig von Gas und Öl. Am Montag war der Euro bei 0,9879 auf den tiefsten Stand seit etwa 20 Jahren gefallen. Dass sich der Euro trotz der drohenden Zuspitzung der Energiekrise in Europa schnell erholte, dürfte auf Unterstützung von der Aussicht auf die EZB-Sitzung zurückzuführen sein. Nachdem sich zahlreiche EZB-Ratsmitglieder jüngst deutlich ins Zeug gelegt hätten, den Markt von ihrer Entschlossenheit, die Inflation einzudämmen, zu überzeugen, dürften die Erwartungen an die Sitzung am Donnerstag hoch sein, erläutert Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Am Dienstag hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Vielerorts traten die Kurse mehr oder weniger auf der Stelle. In Sydney (-0,4%) drehten sie im späten Handel ins Minus, nachdem die australische Notenbank (RBA) wie erwartet die Zinsen um 50 Basispunkte erhöht und weitere Zinserhöhungen angekündigt hatte. Derweil hat Australien im zweiten Quartal den 13. Handelsbilanzüberschuss in Folge verzeichnet. Zu verdanken war dies hauptsächlich dem Export von Rohstoffen. Deutlich nach oben um 1,4 Prozent ging es dagegen in Schanghai dank neuer Wirtschaftsstimuli. Überdies senkte die Notenbank den Satz für die Devisenreserven der Banken. Aktien des Kohlebergbaus profitierten erneut von der Energiekrise in Europa und China. In Japan wurde die Stimmung gedämpft durch einen unerwartet geringen Anstieg der Verbraucherausgaben im Juli. Ein weiterer kräftiger Abwärtsschub des Yen auf ein neues 24-Jahrestief von deutlich über 141 je Dollar stützte nicht. Aktien der Ölbranche reagierten in der gesamten Region eher verhalten darauf, dass die Opec+ am Montag nach

Börsenschluss in Asien die Kürzung ihrer Fördermenge beschlossen hatte. Analystin Ipek Ozkardezkaya von Swissquote verwies darauf, dass bald wieder iranisches Öl auf den Markt kommen könnte, wenn der Atomstreit der USA mit Teheran beigelegt und Sanktionen aufgehoben würden.

CREDIT

Etwas beruhigt hat sich am Dienstag die Lage am europäischen Kreditmarkt. Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS) kommen etwas zurück. Am Vortag waren sie nach dem Lieferstopp für russisches Gas nach Europa mit daraus resultierdnen Rezessionssorgen nach oben geschossen. Nun wird die Lage wird analytischer betrachtet. Kurzfristig höhere Ausfallrisiken werden nicht gesehen. Wichtigstes Datum der Woche ist die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

LUFTHANSA

Im Tarifkonflikt verhandeln Airline und Pilotengewerkschaft unter massivem Zeitdruck weiter. Vereinigung Cockpit (VC) hatte in der Nacht ab Mittwoch zweitägige Pilotenstreiks für Passagierflüge und dreitägige Streiks auf Frachtmaschinen in Aussicht gestellt, sollte die Lufthansa kein höheres Angebot vorlegen.

LUFTHANSA

Bei der Lufthansa Group stehen die Zeichen auf Wachstum. "Fast 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wir bis Ende nächsten Jahres einstellen", kündigte Konzernchef Carsten Spohr am Montagabend gegenüber Journalisten an. Das sind gut doppelt so viele wie bislang in Aussicht gestellt. Allein 500 IT-Experten sollen demnach konzernweit rekrutiert werden.

PORSCHE

Der Porsche-Vorstand ist trotz des herausfordernden Marktumfelds und der angespannten geopolitischen Lage vom Erfolg des für den Herbst angekündigten Teil-Börsengangs des Sportwagenherstellers überzeugt. Porsche habe sich insbesondere in Krisenzeiten stets als äußerst robust und widerstandsfähig erwiesen, sagte Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, während einer Videokonferenz mit Journalisten, und verwies dabei auf Herausforderungen wie die Corona-Pandemie, die Halbleiter-Knappheit und den Ukraine-Krieg.

RÜCKVERSICHERER

Der Rückversicherungsbranche machen laut einer Studie der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) die hohe Inflation, teure Naturkatastrophen und die Volatilität an den Kapitalmärkten zu schaffen. "Wir sehen weiterhin mehr Gegenwind als Rückenwind für den globalen Rückversicherungssektor", sagte Analyst Johannes Bender bei einem Pressegespräch anlässlich des am kommenden Wochenende stattfindenden Rückversicherungstreffens in Monte Carlo. Allerdings gibt es laut S&P durchaus positive Tendenzen, die für eine Trendwende sorgen könnten.

ZUCKERPRODUZENTEN

Das Bundeskartellamt hat zur Abfederung einer möglichen Gasmangellage eine einmalige zeitlich begrenzte Kooperation von Zuckerproduzenten zugelassen. Das gab die Behörde in einer Pressemitteilung bekannt. Die vier in Deutschland herstellenden Zucker-Unternehmen Nordzucker, Südzucker, Pfeifer & Langen und Cosun Beet planen demnach eine Kooperation, um für den Fall eines Gasversorgungsnotstandes die Verarbeitung von Zuckerrüben zu sichern.

UNIPER

Der Bund wird beim deutschen Gasriesen möglicherweise schon bald erneut in die Bresche springen müssen. Grund ist, dass Verluste aus dem Ersatz fehlender russischer Gaslieferungen das im Stabilisierungspaket vom Juli vereinbarte Limit von 7 Milliarden Euro "definitiv früher" übersteigenden werden, als zunächst erwartet, wie Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach der Nachrichtenagentur Bloomberg am Rande der Gastech-Konferenz in Mailand sagte. "Höchstwahrscheinlich werden wir die Obergrenze bereits im September erreichen", zitiert Bloomberg Maubach.

CREDIT SUISSE

verkauft sein Dienstleistungsgeschäft für Treuhandkunden. In einer Mitteilung der Schweizer Großbank heißt es, dazu seien zwei Verträge abgeschlossen worden. Die auf den Bermuda-Inseln ansässige Butterfield Group wird danach das Geschäft von Credit Suisse Trust in Guernsey, Singapur und auf den Bahamas übernehmen, während das Liechtensteiner Geschäft an die Anwaltskanzlei Gasser Partner gehen soll.

FORTUM

Finnland gewährt dem teilstaatlichen Versorger angesichts steigender Strompreise für den Notfall zusätzliche Liquidität. Vereinbart wurde eine Kreditfazilität im Volumen von 2,35 Milliarden Euro, wie Uniper-Großaktionär Fortum mitteilte.

CVS HEALTH

setzt 8 Milliarden Dollar darauf, dass Hausbesuchen die Zukunft des Gesundheitswesens gehört. Der Apotheken- und Versicherungskonzern will das auf häusliche Fürsorge spezialisierte Unternehmen Signify erwerben und nähme damit auch 10.000 Ärzte und Klinikmitarbeiter unter Vertrag. CVS bekäme damit Zugriff auf die medizinische Versorgung von Millionen von Amerikanern.

RIO TINTO

wird das Kupferbergbauunternehmen Turquoise Hill Resources komplett übernehmen. Der britisch-australische Bergbaukonzern vereinbarte laut Mitteilung verbindlich die Übernahme aller Turquoise-Hill-Aktien, die ihm noch nicht gehören, für je 43 kanadische Dollar (32,91 Euro). Zu diesem Preis hätten die unabhängigen Direktoren im Board von Turquoise Hill einstimmig zugestimmt. Turquoise Hill gehört bislang zu 51 Prozent Rio Tinto. Die kanadische Gesellschaft hält eine 66-prozentige Beteiligung an der Kupfer-Gold-Mine Oyu Tolgoi in der Mongolei.

SK HYNIX

steckt in den nächsten fünf Jahren 15 Billionen Won (11 Milliarden Euro) in eine neue Chip-Fabrik am Standort Cheongju südlich der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Bis 2025 soll der Bau abgeschlossen sein, wie der Hersteller von Speicherchips mitteilte. SK-Hynix-Co-CEO Park Jung-ho bezeichnete die Fabrik als ersten Schritt, "um die Grundlage für ein solides zukünftiges Wachstum zu legen".

