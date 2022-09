NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Im aktuell schwierigen Konjunkturumfeld stünden Software-Aktien weiter unter Druck, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu US-Softwareunternehmen. Das dürfte sich erst ändern, wenn die Unternehmen mit Blick auf das schwierige Konjunkturumfeld die Markterwartungen genug gedämpft hätten. Das Gleiche gelte auch für regere Übernahmeaktivitäten und nachlassendem Interesse großer Investoren an Energieaktien./mis/jha/



ISIN: US68389X1054

