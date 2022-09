Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -42Gears-Kunden können ihre aktualisierten Android-Geräte weiterhin mit der MDM-Suite verwaltenMit der kürzlichen Veröffentlichung von Googles Android 13 hat 42Gears sein Angebot modifiziert, so dass IT-Administratoren, die SureMDM - die Flaggschiff-Lösung von 42Gears für die Verwaltung mobiler Geräte - einsetzen, auch weiterhin neu aktualisierte Android-Geräte problemlos sichern, überwachen und verwalten können.Die neueste Android-Version, auch Android Tiramisu genannt, bietet nach der großen Umgestaltung von Android 12 erhebliche Verbesserungen. Der Quellcode ist auf AOSP verfügbar, so dass Entwickler ihre Builds jetzt mit der neuesten Android-Version kompatibel machen können."Die meisten unserer Produkte, darunter SureMDM (https://www.42gears.com/products/mobile-device-management/android-device-management/?utm_source=PR&utm_medium=newswire&utm_campaign=Android13&utm_id=Sep5), SureLock, SureFox und SureVideo, sind vollständig mit Android 13 kompatibel. Wir haben auch einige Änderungen vorgenommen, während wir unsere Produkte für die neue Android-Version aktualisiert haben", erklärt Prakash Gupta, Mitbegründer und COO von 42Gears Mobility Systems (https://www.42gears.com/?utm_source=PR&utm_medium=newswire&utm_campaign=Android13&utm_id=Sep5).Laut 42Gears werden Unternehmen, die sich für ein Upgrade auf Android 13 entscheiden, Folgendes feststellen:- Bei Android 13 müssen die Benutzer Laufzeitberechtigungen für das Senden von Benachrichtigungen von jeder App aus zulassen; standardmäßig werden Benachrichtigungen nicht zugelassen. Das Gleiche gilt auch für die 42Gears Android MDM App.- Der Bluetooth Manager wird nicht mehr für den Geräteadministrator funktionieren, da Google einige APIs für diese Funktion abgeschafft hat. Sie funktioniert nur im Device Owner-Modus. 42Gears hat die APIs bereits aktualisiert, damit seine Kunden weiterhin mit dem Bluetooth Manager arbeiten können."Da die Unternehmen entweder vollständig dezentrale oder hybride Arbeitsumgebungen einführen, müssen sie heute mehr denn je in ein robustes und zuverlässiges Tool zur Geräteverwaltung investieren. Durch die frühzeitige Unterstützung von Android 13 wollen wir unsere MDM-Plattform extrem praktisch und kompatibel machen - eine Plattform, die die Verwaltung von Android-Geräten vereinfacht", so Prakash weiter.Um mehr über 42Gears' Zero-Day-Unterstützung für Android 13 zu erfahren, klicken Sie bitte hier (https://www.42gears.com/blog/42gears-products-offer-zero-day-support-for-android-13/?utm_source=PR&utm_medium=newswire&utm_campaign=Android13&utm_id=Sep5).Informationen zu 42Gears42Gears ist ein führender Anbieter von UEM-Lösungen und bietet SaaS- und Vor-Ort-Lösungen zum Sichern, Überwachen und Verwalten von Unternehmensendpunkten, die auf Android-, iOS-, iPadOS-, Windows-, macOS-, Wear OS-, VR-, IoT- und Linux-Plattformen basieren. Die Produkte von 42Gears werden in verschiedenen Branchen eingesetzt. 18.000 Kunden in mehr als 115 Ländern vertrauen darauf. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.42gears.com.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/517153/42Gears_Mobility_Systems_Logo.jpgPressekontakt:Surabhi Thakur,Sr. Manager - Digitales Marketing,42Gears Mobility Systems,Bangalore,Indien,M: +91 9886031272,surabhi.thakur@42gears.comOriginal-Content von: 42Gears Mobility Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130395/5314559