Wiesbaden (www.anleihencheck.de) - Am Donnerstag wird es eine Rede von Jerome Powell geben sowie die Notenbanksitzung der EZB mit einer sehr wahrscheinlichen Anhebung des Leitzinses um 75 Basispunkte, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Angesichts einer historisch hohen Inflationsrate von 8,5% liege die EZB weit hinter der Kurve. Der neutrale Marktzins dürfte im Bereich von 12,5% liegen, womit selbst eine Zinsanhebung 75 Basispunkte eine unverändert lockere Geldpolitik in einem unvermeidlich rezessiven Umfeld darstelle. Dies nenne man Stagflation, die Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe, schon Anfang 2019 für die nächste Dekade vorhergesagt habe. Es sei also alles nichts Neues und es komme, wie es kommen müsse. Man kann nicht unendlich Inflation und Fehlallokationen erzeugen, ohne dass einem das Ganze irgendwann um die Ohren fliegen wird, was wir aktuell erleben, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...