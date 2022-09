Porsche-IPO in Zahlen: Das Kapital der Porsche AG soll in 50 % Stamm- und 50 % Vorzugsaktien aufgeteilt werden. Etwa 25 % der Vorzugsaktien sollen am Markt platziert werden. Nach dem IPO wird Volkswagen dann etwa. 75 % an Porsche halten. 49 % der Erlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien (an die Porsche Automobilholding) will VW an die Aktionäre als Sonderausschüttung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...