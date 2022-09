Nachlese Podcast Montag. Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3317/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - in Folge S2/107 geht es um den 5. als Sparplan-Tag, der den Schwarzen Montag ein bissl erträglicher macht, dann den exakten Termin des ATX-Komitees (heute nach Marktschluss), eine Nr. 1-Position von Addiko Bank - Wien Energie: Die medial verbreitete Geschichte, dass die Wien Energie bereits an diesem wilden Freitag vor eineinhalb Wochen alles mit Gewinn glattgestellt hätte, hatscht. Denn: Dann wäre die Margin sofort erloschen und man hätte nie am Wochenende mit 1,5, 2, 6 oder 10 Mrd. herumjonglieren müssen, sondern hätte das alles breit dementieren können. (Der Input von Christian Drastil für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...