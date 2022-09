VANCOUVER, British Columbia, 6. September 2022 -- Alpha Metaverse Technologies Inc. ("Alpha' oder das "Unternehmen"), ein Technologieunternehmen, das sich auf aufstrebende Märkte der Bereiche Gaming, NFT, Blockchain-Gaming, E-Sport, E-Commerce und andere wachstumsstarke Sektoren konzentriert, freut sich, bekannt zu geben, dass Shape Immersive ("Shape"), das zu 100 % unternehmenseigene Web3- und Metaversum-Studio von Alpha, beim GLOBAL METAVERSE FORUM und beim ELEVATE FESTIVAL im September 2022 als Redner eingeladen ist.

Alpha wird diese Chance, eine Vordenkerrolle einzunehmen, zur Förderung der Metaversum-Branche und zur Verbreitung fortschrittlicher Denkpositionen auf globaler Ebene nutzen. Alpha ist in der wachsenden virtuellen Ökonomie gut aufgestellt. Das Unternehmen hat bereits eine starke grundlegende Präsenz in der globalen Web3-Community aufgebaut, um die Zukunft des Metaversums und des Web3-Gaming zu gestalten.

Global Metaverse Forum

James Basnett, der CEO von Shape Immersive, wird Shape als Redner auf dem Global Metaverse Forum vertreten, das am 1.und 2.September 2022 stattfindet.

Ziel des Global Metaverse Forum ist es, Verbindungen zwischen den Besuchern im Metaversum zu schaffen und somit mehr über die Erkenntnisse, die Trends und die Zukunft dieser neuen und zunehmend realen virtuellen Welt zu erfahren. Die Redner, die auf Metaversum und Omnichannel spezialisiert sind, werden ihr Know-how, ihre Tools und ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet präsentieren.

James wird mit anderen bedeutenden Tech-Giganten wie HP, Spotify, Nestlé and TedX über das Thema Virtueller Einzelhandel im Metaversum diskutieren.

Elevate Festival

Dan Burgar, der Mitbegründer von Shape, wird Shape als Redner auf dem Elevate Festival in Toronto, Ontario, vertreten, das vom 20.-23. September 2022 stattfindet.

Das Elevate Festival ist das größte Tech-Festival in Kanada, das den Fokus auf den Schnittpunkt zwischen Kunst und Technik richtet und erstklassige Redner, Kunst- und Kulturevents sowie Networking-Möglichkeiten bietet.

Elevate wird in diesem Jahr voraussichtlich über 30.000 Besucher verzeichnen, unter anderem bekannte Redner wie den Tennis-Champion Venus Williams, den NASA-Astronauten Chris Hadfield und den zehnfachen olympischen Medaillengewinner Andre de Grasse. Außerdem bietet Elevate einigen der einflussreichsten kanadischen Risikokapitalgebern die Möglichkeit, die nächsten großen Investment-Chancen zu entdecken. Umgekehrt können sich auch Startups präsentieren und sich mit Mentoren und Top-Investoren vernetzen.

Opera Beyond in Helsinki

Dan Burgar, der Mitbegründer von Shape, wird auf der Opera Beyond Conference sprechen, einer Konferenz, die vom 13.-14. September 2022 in Helsinki, Finnland, stattfindet. Opera Beyond ist ein Projekt mit Fokus auf der konkreten Rolle der Technologie in der Bühnenkunst und bei Live-Performances, das von der Nationaloper und dem Nationalballett Finnlands gegründet wurde. Die Themen umfassen modernste Technologien wie etwa XR, KI, NFT, volumetrisches Video, räumliches Audio, 3D-Projektionen und Metaversum, aber auch Themen wie Diversität und Gleichberechtigung in der Kunst, Erwartungen der nächsten Generationen an Kultur und Unterhaltung/Konsum, Ökosysteme und die Rolle der Kunst in der Gesellschaft im Wandel.

Dan wird gemeinsam mit einigen zentralen Akteuren der AR/VR-Branche sprechen, unter anderem Enara Nazarova, einer Metaversum-Expertin, und Jessica Creane, einer Game-Designerin und Künstlerin des immersiven Theaters.

Dan wird am 13. September 2022 sprechen.

TechBBQ 2022

Der Vertreter von Alpha, Dan Burgar, Mitbegründer von Shape, wird einer der Hauptredner auf der TechBBQ sein, die am 14. und 15. September 2022 in Kopenhagen, Dänemark, abgehalten wird. TechBBQ ist ein grundlegender Gipfel für Startups und Innovation, dessen Hauptziel es ist, das Wachstum von Startups und Scaleups im nordischen Ökosystem zu unterstützen Die zweitägige Veranstaltung bietet Kamingespräche, Networking-Möglichkeiten und branchenführende Sprecher.

Der Metaverse Summit 2022 von The Economist

Der Metaverse Summit 2022 von The Economist (der "Metaverse Summit") ist ein zweitägiges Event, das vom 26.-27. Oktober 2022 in Silicon Valley stattfindet. Sein Fokus liegt auf der Implementierung und Erforschung von immersiven Technologien in den Bereichen XR/VR/AR innerhalb der Unternehmen. Die zweitägige Konferenz ist eine branchen- und funktionsübergreifende Veranstaltung mit dem Ziel, führende Branchenvertreter bei der Definition und dem Aufbau von Mixed-Reality-Erfahrungen zu unterstützen, die wirtschaftlichen und sozialen Mehrwert schaffen.

Dan Burgar, der Mitbegründer von Shape, vertritt Alpha als Sprecher auf dem Metaverse Summit neben angesehenen Teilnehmern wie Noel Mack, dem Chief Brand Officer von Gymshark, und Tony Parisi, dem Chief Strategy Officer von Lamina1.

Über Alpha Metaverse Technologies Inc.

Alpha Metaverse Technologies Inc. (CSE: ALPA) (OTC: APETF) (FWB: 9HN0) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das ein ganze Reihe von Projekten in den Bereichen Gaming, Metaverse-Technologie und Studio Services betreibt und sich auf Zukunftsbranchen wie E-Sport, Mobile Gaming, E-Commerce sowie andere Bereiche mit großem Wachstumspotenzial konzentriert. Zu den operativen Geschäftsbereichen des Unternehmens zählen: Shape, ein Full-Service-Metaverse-Studio, das die Zukunft des Web3-Gaming gestaltet und für Fortune-500-Unternehmen und andere Marktteilnehmer über 3D, NFT, XR und Spiele virtuelle Erlebniswelten im Einzelhandel entwickelt; MANA, eine maßgeschneiderte SaaS-Lösung und ein Innovationslabor, das Partnerunternehmen die Möglichkeit bietet, ihre Interaktionen mit der Community über den Betrieb eigener Gaming-Plattformen zu verbessern; GamerzArena, eine Gaming-Plattform, auf der alle Gamer in die Welt des E-Sports eintauchen können. Das Format bietet Top-Marken die Möglichkeit, Videospielwettbewerbe zu organisieren, bei denen die Spieler Geld und Preise gewinnen können. Zu den Kunden und Partnern von Alpha zählen unter anderem Marken wie RTFKT, Olympics, Star Altas, Red Bull, Intel und TED. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.alphametaverse.com.

Kontakt:

Investor Relations: mailto:ir@alphametaverse.com - 604 359 1256

Media und Public Relations: media@alphametaverse.com

Für das Board of Directors

Brian Wilneff

Chief Executive Officer

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf Aussagen über das Geschäft und die Pläne des Unternehmens beziehen, einschließlich der Durchführung weiterer Akquisitionen, der Integration der Fähigkeiten von Shape in das Portfolio der Spielelösungen des Unternehmens, des Cross-Sellings über die Geschäftsbereiche hinweg, der Entwicklung von weiterem geistigen Eigentum im Bereich Spiele und Metaverse-Spielerfahrungen, des zukünftigen Wertes der Metaverse-Branche und der Fähigkeit des Unternehmens, sich so zu positionieren, dass es aus der Metaverse-Branche Kapital schlagen kann. Obwohl das Unternehmen die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen hält, kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von den in diesen Aussagen genannten abweichen, unter anderem in Abhängigkeit von den Risiken, dass das Unternehmen keine weiteren Akquisitionen abschließt; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Fähigkeiten von Shape in sein Portfolio von Spiellösungen zu integrieren; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, weiteres geistiges Eigentum für Spiele und Metaverse-Spielerlebnisse zu entwickeln; das Risiko, dass der zukünftige Wert der Metaverse-Branche nicht zum Tragen kommt; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, sich so zu positionieren, dass es aus der Metaverse-Branche Kapital schlagen kann; und dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet auszuführen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und es gibt keinen Hinweis auf die Rentabilität auf der Grundlage der gemeldeten Umsätze. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67312Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67312&tr=1



