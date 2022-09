Dass wir uns in einer Zeit energetischer Knappheit befinden, dürfte jeder mitbekommen haben. Das eigene Verhalten ändert sich dadurch aber noch nicht zwangsläufig. Wie sieht es etwa beim Videospielen aus? Wir haben nachgefragt. Videospiele kosten Strom. Diese Aussage ist so offensichtlich wie bedeutend. Denn in Zeiten steigender Strompreise und der Frage, wo unsere Energie herkommt - und welche Umweltfolgen die Gewinnung bringt -, steht das eigene Konsumverhalten immer mehr im Mittelpunkt. Neben der Industrie und dem Handel, die etwa durch gedrosselte Produktion oder abgeschaltete Werbedisplays ihren Teil tun sollen, kann auch jeder und jede einzelne in eigenen täglichen Verhalten dazu beitragen, den Gesamt-Energiebedarf nach unten zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...