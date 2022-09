Deutsche Lufthansa: Der Streik wurde abgesagt, die Flieger fliegen

Werbung



Die Lufthansa-Piloten haben den geplanten zweitägigen Arbeitskampf, welcher am Mittwoch beginnen sollte, abgesagt. Grundlage der Einigung ist ein verbesserter Vorschlag des Luftfahrtkonzerns, der am Dienstag auf Anfrage der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) vorgelegt wurde. Die Gespräche fanden am Dienstag unter enormem Zeitdruck statt, denn bis 12 Uhr sollte entschieden werden, ob eine Vielzahl von Flügen gestrichen wird oder nicht. Doch bis zum Mittag hatten weder Passagiere noch Mitarbeiter Informationen vorliegen. Am frühen Nachmittag wurde jedoch bekanntgegeben, dass eine Einigung zwischen den Parteien erfolgreich erzielt wurde und kein Arbeitskampf stattfinden wird. Carsten Spohr, welcher derzeitig der Chef des Lufthansa-Konzerns ist teilte weiterhin mit, dass wie in der Vergangenheit schon einmal geschehen, die Angst eines neuen Konfliktes mit vielen Streikwellen folgen könnte. Dies, beteuerte er, muss unbedingt verhindert werden und das Wort "Partnerschaft" muss wieder "gelebt und gefühlt" werden.





In unserem kommenden Webinar wird unser Referent Jörg Scherer mit Ihnen einen genauen Blick auf spannende Charts und Märkte werfen. Des Weiteren wird er Ihre offenen Fragen live beantworten und im Webinar auf verschiedenste Themen eingehen. Was hat es mit der Saisonalität auf sich? Weiterhin: Auf unserem HSBC-Instagram Chanel finden Sie außerdem regelmäßige Kurzanalysen zu weiteren spannenden Basiswerten.

