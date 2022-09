DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Burcon veröffentlicht Aktionärsbrief Vancouver, British Columbia, Kanada, 6. September 2022 -- Burcon NutraScience Corporation ("Burcon" oder das "Unternehmen") (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, (NASDAQ: BRCN), ein weltweiter Technologieführer in der Entwicklung pflanzlicher Proteine für Lebensmittel und Getränke, hat heute einen Brief seines Interims-CEO und Vorstandsvorsitzenden Peter H. Kappel an die Aktionäre veröffentlicht. Sehr geehrte Aktionäre, am vergangenen Freitag haben wir den Rücktritt unseres Wirtschaftsprüfers der letzten 21 Jahre, PricewaterhouseCoopers LLP ("PwC"), bekannt gegeben. Dies muss für Sie ebenso überraschend gekommen sein wie für uns, als wir von PwC über ihre Rücktrittabsicht informiert wurden. Besonders ärgerlich war für uns, dass PwC auf der sofortigen Wirksamkeit ihres Rücktritts bestand, trotz der Unannehmlichkeiten, Kosten und Störungen, die dies für Burcon in Anbetracht des bereits feststehenden Termins der jährlichen Aktionärshauptversammlung ("HV") bedeuten würde. Es ist schlicht unmöglich, eine Jahreshauptversammlung ohne die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers abzuhalten. Da PwC nicht mehr zur Verfügung stand, mussten wir uns mit einer anderen Firma arrangieren, was nicht nur kaufmännische Aspekte betrifft, sondern auch den Abschluss des Mandatsannahmeverfahrens durch die Prüfungsgesellschaft erfordert. Die Zeit reichte nicht aus, und so mussten wir die Hauptversammlung verschieben. Wir befinden uns in Gesprächen mit einer Nachfolgegesellschaft und gehen davon aus, dass wir in der Lage sein werden, einen neuen Abschlussprüfer zu bestellen und die Hauptversammlung auf einen Zeitpunkt im November zu verlegen. PwC ist ein ausgezeichnetes, sehr professionelles Unternehmen, wir waren mit ihren Dienstleistungen zufrieden. Wir waren der Ansicht ein offenes Verhältnis zu haben und wussten nichts von etwaigen Bedenken, die zu ihrem sofortigen Rücktritt hätten führen können. Unseres Wissens ist PwC nicht aufgrund von meldepflichtigen Ereignissen oder ethischen Fragen in Bezug auf Burcon zurückgetreten. Jede Firma hat das Recht, eine geschäftliche Entscheidung zu treffen, die von ihrer Einschätzung der Rentabilität einer Beziehung und ihrer Fähigkeit, Ressourcen und Risiken zu managen, beeinflusst wird, und wir zweifeln ihre Beweggründe nicht an. Wir widersprechen jedoch vehement dem Zeitpunkt des Rücktritts. Wir hatten ihnen sehr deutlich gemacht, welche Auswirkungen der Zeitpunkt für Burcon hat, aber das hat sie nicht umgestimmt. Dass dies alles so schnell geschah, war für uns eine Überraschung. Auf der Sitzung von Burcons Prüfungsausschusses am 11. August wurde PwC ausdrücklich gefragt, ob sie irgendwelche Bedenken in Bezug auf Burcon hätten. Dem Ausschuss wurde mitgeteilt, dass dies nicht der Fall sei; sie gaben keinen Hinweis auf ihre Rücktrittsabsicht. Darüber hinaus war PwC, wie in den vergangenen 20 Jahren, über unsere geplante Hauptversammlung informiert und wusste, dass Burcon die Zustimmung der Aktionäre zu ihrer Wiederbestellung anstrebte. PwC hätte sich auch der Due-Diligence bewusst sein müssen, der sich eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vor der Annahme eines Prüfmandats unterziehen muss, und dass es für einen Nachfolger sehr schwierig sein würde, dies vor dem bevorstehenden Termin der Burcon-Hauptversammlung zu tun. Die Entscheidung, die Börsennotierung an der Nasdaq aufzuheben, wurde durch den Rücktritt von PwC nicht beeinflusst, wohl aber der Zeitpunkt. Das Delisting von der Nasdaq ist ein Verfahren, und je früher dieses Verfahren abgeschlossen ist, desto klarer sind für jeden Prüfer, der die Aufgabe als Nachfolger übernimmt, die damit verbundenen Prüfungsrisiken. Burcons Vorstand war zu dem Schluss gekommen, dass die Aufhebung der Börsennotierung im besten Interesse des Unternehmens ist. Die durch den Rücktritt von PwC entstandene Situation hat uns dazu bewogen, dies früher zu tun. Burcon wurde eine Frist bis zum 28. September 2022 eingeräumt, um an mindestens 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen einen Aktienkurs von über 1 US-Dollar zu erreichen. Angesichts der jüngsten Entwicklung des Aktienkurses bezweifelten wir, dass das Ziel von 1 US-Dollar erreicht werden könnte. Bei der Erwägung, ob alternative Maßnahmen ergriffen werden sollten, hat der Vorstand die Vorteile der Börsennotierung gegen die Kosten abgewogen und sah sich nicht in der Lage, zusätzliche Anstrengungen zur Aufrechterhaltung der Börsennotierung zu rechtfertigen. Wir haben an der Nasdaq kein nennenswertes Handelsvolumen verzeichnet und glauben, dass wir durch die Konsolidierung des Handels mit Burcon-Aktien an der kanadischen Wertpapierbörse TSX eine bessere Liquidität und Flexibilität bieten können. Demgegenüber stehen die erheblichen Kosten sowohl in kanadischen Dollar (mehr als 500.000 CAD Kosten für Dritte pro Jahr) als auch in Form von Zeit und Aufwand für die Mitarbeiter. Obwohl dieses Ergebnis einige Investoren enttäuschen wird, glauben wir, dass es für Burcon besser ist, diese Ressourcen zu nutzen, um sich auf die Erreichung unserer strategischen Ziele zu konzentrieren, da unsere Ressourcen begrenzt sind. Im Hinblick auf diese Ziele sind wir mit den jüngsten Entwicklungen bei Merit in Bezug auf Produktionsverbesserungen und Kundenfeedback zur jüngsten Produkteinführung sehr zufrieden. Darüber hinaus kommen unsere Partnerschaftsgespräche über weitere Pflanzenproteine, die Burcons Technologien nutzen, gut voran. Wir sind optimistisch, dass wir eine oder mehrere dieser Projekte ankündigen können. Ich freue mich darauf, auf unserer verschobenen Hauptversammlung ein detaillierteres Unternehmensupdate bereitzustellen. Mit herzlichen Grüßen, Peter H. Kappel Peter H. Kappel Interims-CEO und Vorstandsvorsitzender Über Burcon NutraScience Corporation Burcon ist ein weltweiter Technologieführer bei der Entwicklung von pflanzlichen Proteinen für Lebensmittel und Getränke. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Formulierung hochreiner Proteine mit überlegener Funktionalität, Geschmack und Nährwert hat Burcon ein umfangreiches Patentportfolio für seine neuartigen pflanzlichen Proteine aus Erbsen-, Raps-, Soja-, Hanf- und Sonnenblumenkernen sowie anderen pflanzlichen Quellen erworben. Im Jahr 2019 wurde die Merit Functional Foods Corporation ("Merit Foods") von Burcon und drei erfahrenen Führungskräften aus der Lebensmittelindustrie gegründet. Merit Foods hat seitdem eine hochmoderne Proteinproduktionsanlage in Manitoba, Kanada, errichtet, die unter Lizenz von Burcon erstklassige Erbsen- und Rapsproteine für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie produziert. Weitere Informationen finden Sie auf www.burcon.ca. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Die TSX hat die Angemessenheit des Inhalts der hierin enthaltenen Informationen nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zur Bestellung eines Nachfolgeprüfers. Zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen sind an Begriffen wie "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "projizieren", "schätzen", "erwarten", "glauben", "zukünftig", "wahrscheinlich", "kann", "sollte", "könnte", "wird" und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von Burcons Plänen und Erwartungen abweichen, sind nachteilige allgemeine Wirtschafts, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische Änderungen und andere Risiken und Faktoren, die hierin und von Zeit zu Zeit in den von Burcon bei Wertpapieraufsichtsbehörden und Börsen eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" in Burcons Jahresinformationsformular für das am 31. März 2022 endende Jahr und seiner anderen öffentlichen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com und bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen des Unternehmens auswirken können. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurde, und Burcon lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, eine zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies. Obwohl Burcon glaubt, dass die Annahmen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollten sich Investoren nicht auf solche Aussagen verlassen. Industriekontakt Paul Lam Manager, Business Development und IRO Burcon NutraScience Corporation Tel. (604) 733-0896, gebührenfrei (888) 408-7960 plam@burcon.ca www.burcon.ca Investorenkontakt James Carbonara Hayden IR Tel (646) 755-7412 james@haydenir.com Medienkontakt Steve Campbell, APR President Campbell & Company Public Relations Tel. (604) 888-5267 TECH@CCOM-PR.COM Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

