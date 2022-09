Ausbau der umfassenden globalen Beratungsdienste des Unternehmens

Alira Health, ein patientenorientiertes, weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Gesundheitsberatung, klinische Forschung und Technologie, gab die Übernahme von Artisan Healthcare Consulting bekannt, einem US-amerikanischen Beratungsunternehmen, das Unternehmen im Gesundheitswesen strategische Einblicke bietet. Artisan arbeitet für 12 der 15 größten Pharmaunternehmen in den USA, unterstützt die Führungsebene namhafter Biotechnologieunternehmen und verfügt über fundiertes Fachwissen in über 30 Therapiebereichen.

Durch die Übernahme von Artisan werden die Beratungsbereiche Market Access und Management Consulting von Alira Health in Nordamerika und weltweit ergänzt und erweitert. Die Kunden von Alira Health und Artisan Healthcare Consulting haben nun Zugang zu der gesamten Bandbreite des Beratungsangebots beider Unternehmen. Die Kunden von Alira Health können von Artisans umfassender Expertise in den Bereichen Markenstrategie und -analyse, Differenzierung neuer Produkte, US-Marktzugang, Markteinführungsstrategien und Produktlebenszyklusmanagement profitieren. Den Kunden von Artisan Healthcare Consulting bietet Alira Health Unterstützung in den Bereichen klinischer Betrieb, empirische Daten und patientenzentrierte Technologien, einschließlich dezentraler klinischer Studien (Decentralized Clinical Trials, DCT), Patientenunterstützungsprogramme (Patient Support Programs, PSP) und digitale Therapien (Digital Therapeutics, DTx).

"Artisan Healthcare Consulting steht für erstklassige strategische und quantitative Analysen, die Führungskräften im Gesundheitswesen dabei helfen, in allen Unternehmensbereichen Entscheidungen zu treffen", so Jean-Francois Ricci, Chief Access Officer bei Alira Health. "Die Geschäftsführung von Artisan Healthcare Consulting verfügt über jahrzehntelange Erfahrung als langfristiger Partner von Führungskräften im Gesundheitswesen. Wir begrüßen sie im Team von Alira Health."

"Wir freuen uns, uns einem Unternehmen mit einem so breiten und komplementären Spektrum an Fähigkeiten anschließen zu können", betont Bob Delise, CEO und Gründer von Artisan Healthcare Consulting. "Die Zusammenarbeit mit unseren neuen Kollegen ist großartig und wir haben jetzt Zugang zu einem internationalen Team von Strategen und Experten, um unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen. Wir unterstützen die Mission von Alira Health, das Gesundheitswesen zu humanisieren, und freuen uns darauf, unseren Kunden neue Möglichkeiten anbieten zu können."

Die Partner von Artisan Healthcare Consulting, Bob Delise, Brad Ship und Greg Wolfe, werden das globale Consulting-Führungsteam von Alira Health verstärken und die Zusammenarbeit mit ihren langjährigen Kunden fortsetzen.

Über Artisan Healthcare Consulting, Inc.:

Artisan Healthcare Consulting Inc. wurde 2009 basierend auf dem Grundsatz gegründet, dass ein herausragender Kundenservice eine großartige Beratungsfirma von einer guten unterscheidet. Artisan bietet strategische und analytische Beratung für eine Vielzahl von Unternehmen im Bereich der Gesundheitsprodukte. Artisan ist in der gesamten Biopharma-Branche tätig und unterstützt seine Kunden dabei, neue Therapien durch die klinische Entwicklung zu führen, sie erfolgreich auf den Markt zu bringen und den Erfolg während des gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte zu sichern.

Der Sitz von Artisan Healthcare Consulting befindet sich in Waltham, Massachusetts.

Über Alira Health:

Alira Health ist ein internationales, patientenorientiertes, weltweit tätiges Unternehmen in den Bereichen Beratung, klinische Forschung und Technologie, dessen Mission die Humanisierung des Gesundheitswesens ist. Wir arbeiten mit Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und den Biowissenschaften zusammen, die sich über den gesamten Lebenszyklus ihrer Lösungen hinweg Unterstützung wünschen. Wir ergänzen das Fachwissen unserer Kunden von der Entwicklung bis zur medizinischen Versorgung mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen, darunter Lösungen für die Forschung und klinische Entwicklung, technologiegestützte Beratung und empirische Daten.

Unser ganzheitliches und multidisziplinäres Team bestehend aus über 600 Wissenschaftlern, Strategen, Ökonomen, Medizinern und Biostatistikern kooperiert in unseren nordamerikanischen, europäischen und asiatischen Niederlassungen und berät 80 der führenden 50 der MedTech-Unternehmen und 75 der führenden 50 der Pharmaunternehmen.

