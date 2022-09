SmartStream, der Anbieter von Lösungen für das Transaction Lifecycle Management (TLM) im Finanzbereich, gibt heute eine strategische Allianz mit Kynec, einem führenden Anbieter von Front-Office-Clearing-Lösungen, bekannt. Ziel dieser Allianz ist die Bereitstellung konsolidierter Margin-Positionen auf den globalen OTC-Clearing- und bilateralen Märkten.

Finanzinstitute wollen ihre Sicherheiten besser verwalten zu diesem Zweck kombiniert die Allianz Clearing-Margin-Daten aus der Rubicon-Plattform von Kynec mit bilateralen OTC-Margin-Daten aus der TLM Collateral Management-Lösung von SmartStream. Bei der Abwicklung von Sicherheitengeschäften kann nun auf diese Informationen für das Workflow-Management und die Berichterstattung zugegriffen werden, während das Front Office in der Lage ist, direkt auf Informationen zuzugreifen, die benötigt werden, um die Liquidität, die Margenfinanzierung und die Optimierung der Sicherheiten für bilaterale und Clearing-Margenpositionen zu verwalten.

Robert McWilliam, CEO von Kynec, erklärt: "Wir freuen uns sehr über die strategische Allianz mit SmartStream, das ich seit vielen Jahren als führendes System für das Management von OTC-Sicherheiten kenne. Diese Allianz deckt den Bedarf der Kunden an konsolidierten Margin-Workflows und Front-Office-Entscheidungen auf Clearing- und bilateralen OTC-Märkten."

Jason Ang, Program Manager TLM Collateral Management von SmartStream, kommentiert: "Diese Allianz mit Kynec bedeutet, dass wir unseren Kunden eine klare und einfache Möglichkeit bieten können, CCP-Daten (Central Clearing Counterparty) direkt in TLM Collateral Management einzubinden und damit den gesamten Verarbeitungsprozess für Margin-Management in einem einzigen System zu konsolidieren. Darüber hinaus werden Informationen von unserer Lösung an Rubicon weitergeleitet, wodurch das Front Office auf Daten zugreifen kann, die normalerweise in den operativen Bereich fallen. Dieses Konzept trägt zu einer besseren Verwaltung der Finanzierung und Optimierung über alle Geschäftsbereiche hinweg bei."

