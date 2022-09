DAX Index X-Sequentials Prognose ab dem 6.9.20226. September 2022 Posted by devin.sageSehr geehrte Leser/innen,Der DAX Index befindet sich seit dem Hochpunkt am 18.11.2021 bei 16290.19 Punkten innerhalb eines Abwärtstrends, der zuletzt bis 12390.95 Punkten am 5.7.2022 reichte. Dem folgte eine Erholung bis 13947.85 Punkten am 16.8.2022 und eine aktuelle Korrektur bis zuletzt auf 12603.58 Punkten. Der DAX Index schloss am Dienstag, den 6.9.2022 bei 12871.45 Punkten. Theoretisch liegt aufgrund der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...