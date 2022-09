Gemäß der Pressemitteilung vom 3.Juni 2022 haben Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation ("Tecnotree"), und Fitzroy Investments Limited ("Fitzroy") heute eine endgültige Vereinbarung getroffen, wonach Fitzroy die erste Tranche von 7.500.000 Tecnotree-Aktien zu einem Kaufpreis von 0,74 EUR pro Aktie an Padma Ravichander verkaufen wird. Dies entspricht einem Aufschlag von 3 auf den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt des Tecnotree-Aktienkurses an der NASDAQ Helsinki Stock Exchange. Mit dieser Transaktion haben die Parteien die erste Tranche der von ihnen vereinbarten Investition realisiert. Die letzte Tranche der Investition soll bis Dezember 2022 abgeschlossen sein. Die Parteien nehmen die nach geltendem Recht erforderlichen Notifizierungen im Zusammenhang mit dieser Transaktion vor

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220906005632/de/

Padma Ravichander closes the first round of acquisition of Tecnotree Corporation shares from Fitzroy Investments Limited (Graphic: Business Wire)

"Diese Transaktion ist ein weiterer Beleg für unsere Vision, digital vernetzte Communities zu stärken und unseren Kunden durch unsere digitale Plattform, Software und Dienstleistungen eine nachhaltige und integrative Entwicklung zu ermöglichen. Der Kern unseres Geschäfts ist es, mit europäisch-finnischer Innovation essentielle Konnektivitätsdienste zu ermöglichen. Ich bin stolz darauf, dass unsere digitalen Produkte und Plattformen weltweit, einschließlich des Nahen Ostens und der Schwellenländer, zunehmende Akzeptanz finden, was ein Beleg für den Ruf unserer Marke One-Tecnotree ist. Ich freue mich, dass diese Transaktion mein Engagement verstärkt, in die langfristige Vision von Tecnotree zu investieren", so Padma Ravichander, CEO von Tecnotree.

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Anbieter 5G-fähiger digitaler Business-Support-Systeme (BSS) mit KI/ML-Funktionalität und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree zählt weltweit zu den ersten Unternehmen, die nach den offenen API-Standards des TM-Forums Platin-zertifiziert sind. Unser agiler, quelloffener Digital-BSS-Stack deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) des Geschäftsprozess- und Abonnementmanagements für Telekommunikations- und andere digitale Serviceanbieter ab, die jenseits der reinen Konnektivität weitere Geschäftschancen eröffnen. Tecnotree bietet seinem Abonnement-Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digitalmarktplätze über die Tecnotree Moments Plattform an, um digital vernetzte Communities in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und andere vertikale Ökosysteme zu stärken. Tecnotree ist an der Nasdaq Helsinki notiert (TEM1V). Weitere Informationen finden Sie unter www.tecnotree.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220906005632/de/

Contacts:

Padma Ravichander, CEO, Tecnotree

marketing@tecnotree.com