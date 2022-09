Abonnements, die dem Budget und den Funktionsanforderungen der Kunden entsprechen und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, klein anzufangen und auf mehrere Anwendungsfälle zu erweitern

Denodo, ein Marktführer im Bereich der Datenverwaltung, hat heute zwei neue Abonnements für seine preisgekrönte Denodo Plattform angekündigt, die darauf ausgerichtet sind, mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit zu eröffnen, mit einem kleineren Anwendungsfall auf Abteilungsebene zu beginnen und diesen später auf mehrere Anwendungsfälle im gesamten Unternehmen zu auszudehnen. Die auf führenden Cloud-Marktplätzen erhältlichen neuen Abonnements fügen sich in die Cloud-Migrations- und Anpassungsinitiativen für Kunden von Denodo ein, indem sie Organisationen den direkten Kauf auf dem Cloud-Marktplatz ihrer Wahl (AWS, Microsoft Azure und Google Cloud Platform) ermöglichen und mit einer Preisoption auf Stunden-, Monats- oder Jahresbasis erhältlich sind.

Mit diesen neuen Abonnements können Organisationen mittlerer Größe durch schnelle Bereitstellung und Datennutzung, die an das Budget und die Projektanforderungen angepasst sind, einen Mehrwert zu erzeugen, ohne zu viel Zeit und Ressourcen für die Unterstützung der Echtzeitanalyse und Datendienste zu erfordern. Die neuen Abonnements von Denodo sind:

Denodo Professional: Eröffnet den Zugriff auf dieselbe leistungsfähige, moderne Technologie zur Datenvirtualisierung und das webbasierte No-Code/Low-Code Design Studio für die Verkürzung der Zeit bis zum Erkenntnisgewinn und die Beschleunigung der Datendienste für mittelständische Kunden, deren Budget und Anforderungen begrenzt sind. Denodo Professional ist am besten für den Einstieg mit kleinen Projekten auf Abteilungsebene mit einer begrenzten Anzahl von fünf Datenquellen geeignet.

Eröffnet den Zugriff auf dieselbe leistungsfähige, moderne Technologie zur Datenvirtualisierung und das webbasierte No-Code/Low-Code Design Studio für die Verkürzung der Zeit bis zum Erkenntnisgewinn und die Beschleunigung der Datendienste für mittelständische Kunden, deren Budget und Anforderungen begrenzt sind. Denodo Professional ist am besten für den Einstieg mit kleinen Projekten auf Abteilungsebene mit einer begrenzten Anzahl von fünf Datenquellen geeignet. Denodo Standard: Ermöglicht mittelständischen Kunden die Erweiterung auf mehrere betriebliche und analytische Anwendungsfälle durch Eröffnung des Zugriffs auf eine unbegrenzte Anzahl von Datenquellen. Umfasst außerdem eine integrierte Versionsverwaltung für die einfache Nachverfolgung von Änderungen.

Mit diesen zwei neuen Angeboten können die mittelständischen Kunden von Denodo ganz einfach beliebte Anwendungsfälle wie Customer 360, BI-Reporting für Smart Analytics, Data-as-a-Service und Marketing Analytics aktivieren. Viele der bestehenden mittelständischen Kunden von Denodo, wie z.B. Ultra Mobile, GetSmarter und Seacoast Bank, haben großen Nutzen aus ihrer Investition in die Denodo Plattform gezogen. Denodo bietet eine kostenlose 30-Tage-Testversion des Abonnements für Denodo Professional auf den Marktplätzen AWS, Azure und Google Cloud Platform an, damit Organisationen die Denodo Plattform ausprobieren können, bevor sie in diese investieren.

Sobald die Kunden den Anfangswert der schnellen Datenintegration und -lieferung erkennen, können sie problemlos mit den Abonnements Denodo Enterprise und Enterprise Plus die Datenverwaltung und Automation hinzufügen, die einen Datenkatalog, KI/ML und erweiterte Semantikfähigkeiten bieten.

"Für schnell expandierende mittelgroße Firmen ist es ganz entscheidend, eine einheitliche Ansicht ihrer Daten für in Echtzeit umsetzbare Erkenntnisse zu erhalten", sagt Angel Viña, CEO und Gründer von Denodo. "Wir haben schon viele mittelständische Unternehmen bei ihrer Datenintegration und Datenverwaltung auf Abteilungs- oder Firmenebene unterstützt. Wir haben die beiden neuen Abonnements eingeführt, um sicherzustellen, dass unsere Kunden nur für die Funktionen bezahlen, die sie auch brauchen. Ich bin persönlich sehr erfreut zu sehen, wie begeistert unsere Kunden diese neuen Abonnements annehmen und freue mich darauf, dass Denodo zukünftig ein integraler Bestandteil der datengestützten Entwicklung von noch mehr Firmen sein wird."

Bitte tweeten: Neuheiten: Führender Anbieter von datamanagement @denodo führt zwei neue Abonnements ein, die über die Marktplätze @awsmarketplace @AzureMktPlace und @googlecloud verfügbar sind, um mittelgroßen Unternehmen zu helfen, die Zeit bis zum Erkenntnisgewinn zu verkürzen.

Über Denodo

Denodo ist ein führender Anbieter im Bereich der Datenverwaltung. Die preisgekrönte Denodo Plattform ist die führende Plattform für die Integration, Verwaltung und Lieferung von Daten. Sie nutzt einen logischen Ansatz, um Selbstbedienungs-BI, Data Science, Hybrid/Multi-Cloud-Datenintegration und Unternehmens-Datendienste zu ermöglichen. Die Kunden von Denodo, große und mittlere Unternehmen aus mehr als 30 verschiedenen Branchen, haben in weniger als sechs Monaten eine Kapitalrendite von 400 und Millionen Dollar Gewinn erzielt. Für weitere Informationen dazu, besuchen Sie bitte www.denodo.com oder kontaktieren Sie uns unter +1 877 556 2531 (USA) +44 (0) 20 7869 8053 (UK) +65 6950 7489 (Singapur).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220906005458/de/

Contacts:

Chris McCoin oder Richard Smith

McCoin Smith Communications Inc.

508-429-5988 (Chris) oder 978-433-3304 (Rick)

chris@mccoinsmith.com oder rick@mccoinsmith.com