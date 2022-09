Andersen Global setzt seine Expansion in Afrika mit der Neuaufnahme einer Kooperation mit HIMA, einer äthiopischen Steuerkanzlei mit Sitz in Addis Abeba, fort.

Die 2015 gegründete Steuerkanzlei HIMA unter der Leitung von Managing Partner Nabiyu Feto arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um ihnen umfassende Steuerlösungen für ihre geschäftlichen Anforderungen auf dem aufstrebenden äthiopischen Markt anzubieten.

"Der äthiopische Steuerberatungsmarkt ist eine aufstrebende Branche und entwickelt sich stetig weiter", berichtet Nabiyu. "In den letzten Jahren hat sich unsere Kanzlei zu einer der führenden Kanzleien auf dem Markt entwickelt. Die Zusammenarbeit mit Andersen Global erweitert unsere Servicekapazitäten, so dass wir die Bedürfnisse unserer Mandanten weiterhin mit den zusätzlichen Ressourcen und der Unterstützung eines globalen Unternehmens erfüllen können."

"Nabiyu hat in Äthiopien eine starke Präsenz aufgebaut, die das Engagement der Kanzlei für Stewardship unter Beweis stellt", so der Chairman bei Andersen Global Chairman und CEO bei Andersen, Mark Vorsatz. "Ihre umfangreiche Marktkenntnis wird für unsere Kunden von unschätzbarem Wert sein, da die Steuerberatungsbranche in Äthiopien noch sehr jung ist und sie einen Wettbewerbsvorsprung auf dem Markt haben. Diese Zusammenarbeit positioniert uns für weiteres Wachstum, da wir unsere Präsenz und Fähigkeiten in Afrika ausbauen wollen."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 12.000 Fachleute weltweit und ist durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen an über 380 Standorten vertreten.

