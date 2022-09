Majuro, Marshallinseln (ots/PRNewswire) -Gate Global UAB, die in Litauen ansässige Rechtspersönlichkeit der Gate.io Group, hat ihre Registrierung als Virtual Assets Service Provider (VASP) in Litauen abgeschlossen. Gate Global UAB kann ab sofort, in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT), sowohl eine Kryptowährungsbörse als auch Wallet-Dienstleistungen in oder von Litauen aus anzubieten.Dr. Lin Han, Gründer und CEO der Gate.io Group (https://www.gate.io/?ch=GM_prnewswire_Lithuania_20220906&utm_campaign=TR_d10KLJ90&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_RGo3JX05&utm_term=), sagte: "In jedem Land, in dem wir tätig sind, versuchen wir, die gesetzlichen Sicherheitsvorkehrungen zu erfüllen und zu übertreffen. Den Nutzern ein zuverlässiges und sicheres Erlebnis zu bieten und mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um ihre Erwartungen zu erfüllen, wird immer unser oberstes Ziel sein, wenn wir neue Regionen erschließen.""Litauen ist äußerst proaktiv bei der Schaffung eines gesunden Umfelds für Digital-Asset-Unternehmen. Die dortige Compliance und die Kontrollen in Litauen entsprechen unserem Engagement für einen zuverlässigen, sicheren und gesetzeskonformen Betrieb."Gate Global UAB baut ein lokales Team auf, um die Geschäftsaktivitäten im Land zu überwachen und Produkte anzubieten, die auf die Region zugeschnitten sind. Als kleiner baltischer EU-Staat gehörte Litauen zu den ersten Ländern, die kryptofreundliche Vorschriften einführten und ein freundliches regulatorisches Umfeld für Kryptobörsen schufen.Die Ankündigung der Neuzulassung erfolgt im Zuge der beschleunigten globalen Expansion der Gate.io Group (https://www.gate.io/?ch=GM_prnewswire_Lithuania_20220906&utm_campaign=TR_d10KLJ90&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_RGo3JX05&utm_term=). In dem Bestreben, mehr Nutzer weltweit zu erreichen, bemüht sich die Börse aggressiv um Lizenzen und Registrierungen in mehreren Regionen mit guten regulatorischen Aussichten für Kryptowährungen.Informationen zur Gate.io GroupDie im Jahr 2013 gegründete Gate.io Group (https://www.gate.io/?ch=GM_prnewswire_Lithuania_20220906&utm_campaign=TR_d10KLJ90&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_RGo3JX05&utm_term=) ist einer der Pioniere in der Kryptoindustrie. Die Unternehmensgruppe hat ein umfassendes Ökosystem aufgebaut, das eine Kryptowährungsbörse, eine öffentliche Blockchain, dezentralisiertes Finanzwesen, Forschung und Analyse, Risikokapitalinvestitionen, Wallet-Dienste, Inkubator-Labore für Start-ups und vieles mehr umfasst.Gate.io (https://www.gate.io/?ch=GM_prnewswire_Lithuania_20220906&utm_campaign=TR_d10KLJ90&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_RGo3JX05&utm_term=) ist eine weltweit führende Kryptowährungsbörse der Gate.io Group. Gate.io bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Handel mit mehreren führenden digitalen Vermögenswerten an und hat mittlerweile über 10 Millionen Nutzer auf der ganzen Welt. Das Unternehmen wurde auf CoinGecko durchgängig als eine der 10 besten Kryptowährungsbörsen auf der Grundlage von Liquidität und Handelsvolumen eingestuft und hat von Forbes Advisor eine Bewertung von 4,5 erhalten, was es zu einer der besten Kryptobörsen für 2021 macht.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1828517/Gate_Logo.jpgPressekontakt:Summi Di,+86-13811054761,summidi@mail.gate.ioOriginal-Content von: Gate.io, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161375/5314912