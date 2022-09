Jasmin Eichenhofer ist die neue Bodenseeapfelkönigin. Sina Bernhard und Mia Bentele sind die Bodensee-Apfelprinzessinnen. Die drei Bodensee-Apfelhoheiten repräsentieren den Obstbau der Region in den nächsten beiden Jahren. Sie wurden von einer 11-köpfigen Jury gewählt und bei der Bodensee-Apfelsaisoneröffnung am 06.09.2022 in Kressbronn gekrönt. Die neu...

