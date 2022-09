In einem Bericht, der am 16. August von der Lebensmittelinformations- und -kontrollbehörde (AICA) des Spanischen Landwirtschaftsministeriums (MAPA) präsentiert wurde, zeigte sich, dass der Obst- und Gemüsesektor derjenige ist, in dem zwischen Januar und Juni 2022 mehr Kontrollen durchgeführt wurden (135) als in anderen Sektoren. Zudem wurden 4 Sanktionen in dem Nusssektor...

