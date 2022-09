DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ATOMKRAFT - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat Bedenken hinsichtlich der Pläne von Robert Habeck, zwei Atomkraftwerke bis zum Frühjahr als Notreserve zur Verfügung stehen zu lassen. "Ich habe Zweifel, ob wir klug beraten sind, auf Kapazitäten in der Energieversorgung zu verzichten. Zumal dann, wenn sie klimafreundlich sind", sagte Lindner in einem Interview. "Man muss erkennen, dass in der Bevölkerung eine Mehrheit der Meinung ist, dass übergangsweise die Kernenergie einen wichtigen Beitrag leistet." (Süddeutsche Zeitung)

FACHKRÄFTEMANGEL - Die Bundesregierung will dem Fachkräftemangel mit einer Ausbildungsgarantie, mehr Weiterbildung, einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, flexiblen Übergängen in die Rente und zusätzlicher Einwanderung begegnen. Ausreichend qualifiziertes Personal sei "entscheidend für die Innovations- und Leistungsfähigkeit auf dem Weg zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft", heißt es im rund 40 Seiten starken Entwurf für die neue Fachkräftestrategie der Bundesregierung, der dem Handelsblatt vorliegt. Er soll am Mittwoch beim Fachkräftegipfel mit den Sozialpartnern diskutiert werden. (Handelsblatt)

RECHTSFORM - In einem gemeinsamen Positionspapier, das dem Handelsblatt vorab vorliegt, warnen der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der Bundesverband Deutscher Stiftungen (BDS) vor einer neuen Rechtsform für Unternehmen in Verantwortungseigentum. In dem Papier heißt es: "Aus Sicht der unterzeichnenden Verbände ist die Rechtsform weder geeignet noch erforderlich für die Zielsetzung eines nachhaltigen und verantwortungsvollen Unternehmertums." SPD, Grünen und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag versprochen, eine neue Rechtsgrundlage für Unternehmen mit "gebundenem Vermögen" schaffen zu wollen. (Handelsblatt)

ADBLUE-MANGEL - Angesichts wachsender Knappheit des Diesel-Reinigers AdBlue warnt der Bundesverband Gütertransport und Logistik (BGL) vor massiven Auswirkungen auf die Branche und Versorgungsengpässen in Deutschland. BGL-Hauptgeschäftsführer Dirk Engelhardt kritisiert, dass die Bundesregierung bisher nichts getan habe, um zu helfen. "Robert Habeck fährt Deutschland sehenden Auges an die Wand", sagte Engelhardt. Er beklagte, dass der AdBlue-Produzent SKW-Piesteritz seit mehr als zwei Wochen kein AdBlue mehr herstelle. (Bild)

September 07, 2022

