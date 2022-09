DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Der Aufsichtsrat will am Donnerstag die Grundsatzentscheidung für die neue Direktreduktionsanlage im Stahlwerk Duisburg fällen und die Mittel dafür freigeben. Der angeschlagene Konzern wolle selbst einen "hohen dreistelligen Millionen-Betrag" locker machen und in die grüne Zukunft stecken, berichtet die Rheinische Post unter Berufung auf Branchenkreise. Der Konzern wollte sich auf Anfrage der Zeitung zu Aufsichtsratsangelegenheiten nicht äußern. Weiter heißt es in der Branche, dass Thyssenkrupp zudem mehr als 1 Milliarde Euro vom Staat als Investitionshilfe haben will. (Rheinische Post)

CITIGROUP - Die US-Bank steht kurz vor der Unterzeichnung eines 100-Millionen-Euro-Vertrages für den Kauf eines neuen Bürogebäudes im Herzen Dublins. Damit will sie ihren europäischen Hauptsitz weiter ausbauen, da Banken ihre Präsenz in der EU nach dem Brexit verstärken. Citigroup, die in diesem Jahr angekündigt hat, in Irland 300 zusätzliche Mitarbeiter in den Bereichen Risk, Audit, Finanzen, Technologie und Betrieb einzustellen, hat sich nach einem geeigneten Standort umgesehen, nachdem ihr derzeitiger Standort in Dublin zu klein geworden war. (Financial Times)

EY - Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bereitet sich darauf vor, grünes Licht für einen Plan zur Aufspaltung des Prüfungs- und Beratungsgeschäfts zu geben. Der globale Vorstand des Unternehmens traf sich am Montag, um den Deal zu besprechen, so mit den Absprachen vertraute Personen. Eine Entscheidung über die Aufteilung werde noch diese Woche erwartet. EY teilte am Montag mit, dass die Gespräche noch andauerten und "noch keine Entscheidung über den Übergang zur nächsten Phase" getroffen worden sei. (Financial Times)

