Die Inflation ist ein Thema, das Investoren aktuell gleichermaßen im Alltag als auch bei ihren Investitionen begleitet. Eine steigende Inflation sorgt nämlich unmittelbar für eine erhöhte Volatilität am Börsenparkett. Zum einen durch höhere Preise, die sich negativ auf das Konsumverhalten auswirken, und zum anderen durch steigende Zinsen, die sich wiederum bei der Fremdfinanzierung von Unternehmen bemerkbar machen. Für Investoren ist es kein einfaches Unterfangen, in einem so schwierigen Börsenumfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...