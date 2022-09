Ob die Aktie von PepsiCo (WKN: 851995) einen Koffein-Kick benötigt, das ist eine interessante Frage. Im Endeffekt ist der defensive Getränke- und Snackkonzern jedenfalls im Laufe dieses Jahres im grünen Bereich. Ein Plus von 12,8 % kann sich sehen lassen. Wir erkennen, dass defensive Klasse gefragt ist. Allerdings könnte sich ein Koffein-Kick anbahnen, zumindest, was die neue operative Ausrichtung angeht. PepsiCo bringt ein neues Getränk auf den Markt. Schauen wir uns das einmal etwas näher an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...