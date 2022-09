Die amerikanische Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ISIN: US0152711091, NYSE: ARE) schüttet eine Dividende von 1,18 US-Dollar je Aktie für das dritte Quartal 2022 an ihre Investoren aus. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 14. Oktober 2022 (Record date: 30. September 2022). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen aktuell somit 4,72 US-Dollar zur Auszahlung. Beim derzeitigen Börsenkurs von 152,67 US-Dollar (Stand: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...