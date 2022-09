DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Chinas Exporte sind im August angesichts einer abgeschwächten weltweiten Nachfrage nach chinesischen Waren langsamer gewachsen und hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Wie die Zollverwaltung mitteilte, legten die Ausfuhren im vergangenen Monat um 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu und wuchsen damit langsamer als im Juli mit noch 18 Prozent. Vom Wall Street Journal befragte Volkswirte hatten ein Exportwachstum von 12,5 Prozent erwartet.

Chinas Einfuhren erhöhten sich im vergangenen Monat um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und blieben damit sowohl hinter dem Anstieg von 2,3 Prozent im Juli sowie der Konsensschätzung von 1,5 Prozent zurück. Damit lag der chinesische Handelsbilanzüberschuss im August bei 79,4 Milliarden US-Dollar nach 101,3 Milliarden Dollar im Juli. Volkswirte hatten im Mittel mit einem Handelsbilanzüberschuss von 93,3 Milliarden Dollar gerechnet

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -70,20 Mrd USD zuvor: -79,61 Mrd USD 20:00 Fed, Beige Book 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.898,25 -0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.987,25 -0,3% Nikkei-225 27.423,01 -0,7% Hang-Seng-Index 18.875,63 -1,7% Kospi 2.371,00 -1,6% Shanghai-Composite 3.244,45 +0,0% S&P/ASX 200 6.732,50 -1,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend mit deutlichen Verlusten zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte. Neben den negativen Vorgaben der US-Aktienmärkte und in den USA deutlich gestiegenen Marktzinsen lasten schwache Konjunkturdaten auf den Kursen. Die chinesischen Exporte sind im August deutlich hinter der Erwartung zurückgeblieben. Ursächlich waren Extremwetterlagen und die dadurch bedingte Energiekrise sowie die pandemiebedingten Lockdowns. Die Börse in Schanghai zeigt sich wenig beeindruckt von den Daten. Hier dürften die jüngsten neuen Wirtschaftsstimuli der chinesischen Regierung und der People's Bank of China die Kurse stützen. In Hongkong lasten dagegen Abgaben der Technologiewerte auf dem Hang-Seng-Index. Sie folgen ihren US-Pendants nach unten, die am Dienstag von den kräftig steigenden Anleihezinsen belastet wurden. Kräftige Verluste verzeichnen auch die Börsen jener Länder, für die China ein wichtiger Handelspartner ist, darunter Australien und Südkorea. Etwas besser hält sich die Tokioter Börse. Hier profitieren Finanzwerte von den gestiegenen US-Anleiherenditen.

US-NACHBÖRSE

Überraschend gute Zweitquartalszahlen und ein optimistischer Ausblick haben am Dienstag im nachbörslichen Handel den Aktien von Coupa Software zu einem Kurssprung verholfen von 13,6 Prozent verholfen. Guidewire ist dagegen im vierten Quartal tiefer in die Verlustzone gerutscht, hat dabei aber nicht so schlecht abgeschnitten wie von Analysten befürchtet. Der Ausblick missfiel den Anlegern aber offenbar: Die Aktien gaben anfängliche Kursgewinne von gut 5 Prozent ab und zeigten sich zuletzt 1,7 Prozent schwächer. Uipath brachen um fast 16 Prozent ein. Das Unternehmen hatte bei der Vorlage von Zahlen zum zweiten Quartal den Ausblick auf das dritte Quartal und das Geschäftsjahr gesenkt. Mit Enttäuschung wurde der Ausblick von Newell Brands (-4,7%) aufgenommen. Der Hersteller von Haushaltswaren bekommt die Konsumzurückhaltung zu spüren. Die Bestellungen aus dem Einzelhandel seien überraschend deutlich zurückgegangen, berichtete das Unternehmen.

WALL STREET

DJIA 31.145,30 -0,6% -173,14 -14,3% S&P-500 3.908,55 -0,4% -15,71 -18,0% Nasdaq-Comp. 11.544,91 -0,7% -85,96 -26,2% Nasdaq-100 12.011,31 -0,7% -87,13 -26,4% Dienstag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 909 Mio 790 Mio Gewinner 1.030 1.339 Verlierer 2.194 1.828 Unverändert 125 175

Leichter - Der Handel war von Unsicherheiten von Volatilität geprägt vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Energiekrise in Europa, der weiter anziehenden Marktzinsen in den USA und einer drohenden Rezession. Konjunkturseitig stieg der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe im August entgegen den Erwartungen aber, was auf eine weiterhin gute Wirtschaftsentwicklung hindeutet. Bei den Anlegern löste dies mit Blick auf die US-Notenbank verstärkte Zinserhöhungsspekulationen aus. Meta Platforms büßten 1,1 Prozent ein. Der Facebook-Konzern muss wegen seiner Handhabung von Daten seiner Tochtergesellschaft Instagram eine Strafe von 405 Millionen Euro zahlen, will das aber anzufechten. CVS Health (-0,7%) will für 8 Milliarden Dollar das auf häusliche Pflege spezialisierte Unternehmen Signify (+1,1%) erwerben, was aber zuvor bereits gespielt wurde. Die sehr volatilen Bed Bath & Beyond verloren 18,4 Prozent. Am Samstag war bekannt geworden, dass der Finanzchef der Einrichtungskette bei einem Sturz von einem New Yorker Hochhaus ums Leben kam.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,50 +10,3 3,40 277,1 5 Jahre 3,44 +14,7 3,30 218,3 7 Jahre 3,42 +14,2 3,28 197,9 10 Jahre 3,34 +14,1 3,20 182,8 30 Jahre 3,48 +13,9 3,35 158,4

Die Kurse gaben Gewinne vom Freitag wieder ab. Die Investoren sind nun wieder stärker davon überzeugt, dass die Fed erneut kräftig an der Zinsschraube drehen wird. Spekulationen, dass der US-Jobbericht und die Rezessionsgefahr in Europa die US-Notenbanker vielleicht doch vorsichtiger agieren lassen könnten, hatten am Freitag für Auftrieb gesorgt. Nun fielen neue Konjunkturdaten aber stark aus und kehrten dies wieder um. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg deutlich um 14,1 Basispunkte auf 3,34 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 0,9891 -0,1% 0,9905 0,9968 -13,0% EUR/JPY 142,44 +0,7% 141,41 141,00 +8,8% EUR/GBP 0,8617 +0,2% 0,8599 0,8603 +2,6% GBP/USD 1,1478 -0,4% 1,1518 1,1593 -15,2% USD/JPY 144,02 +0,9% 142,78 141,44 +25,1% USD/KRW 1.387,48 +0,7% 1.378,51 1.373,83 +16,7% USD/CNY 6,9748 +0,3% 6,9545 6,9413 +9,7% USD/CNH 6,9861 +0,2% 6,9701 6,9522 +9,9% USD/HKD 7,8495 -0,0% 7,8495 7,8492 +0,7% AUD/USD 0,6715 -0,3% 0,6736 0,6782 -7,5% NZD/USD 0,6014 -0,4% 0,6041 0,6085 -11,9% Bitcoin BTC/USD 18.768,09 -3,8% 19.507,21 19.889,20 -59,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Euro gab nach und notierte um 0,99 Dollar. Zwischenzeitlich war er kurz auf ein neues 20-Jahres-Tief gefallen. Der Dollar-Index gewann 0,7 Prozent. Die Energiekrise dürfte vorerst das alles beherrschende Thema am Devisenmarkt bleiben, prognostizierte Unicredit. Vor allem der Kurs des Euro zum Dollar wird nach Meinung der Bank im Zuge der Krise unter Druck stehen, denn die Eurozone sei stärker abhängig von Gas und Öl. Der Dollar wurde gestützt von guten US-Daten und damit verbunden Erwartungen an eine große Zinserhöhung in den USA.

Der Dollar bleibt am frühen Mittwoch als sicherer Hafen in Krisenzeiten gefragt. Der Yen rutscht zum Greenback auf den tiefsten Stand seit August 1998. Der Yuan fällt nach den schwachen chinesischen Exportdaten zum Dollar auf ein Zweijahres-Tief.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,26 86,88 -1,9% -1,62 +20,1% Brent/ICE 91,36 92,83 -1,6% -1,47 +23,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Preis für die Sorte Brent gab um 3,2 Prozent nach. Die Sorgen vor einer globalen Rezession und damit einer sinkenden Nachfrage träten wieder in den Vordergrund, hieß es am Markt. Die Ölpreise waren im August den dritten Monat in Folge gefallen, die längste monatliche Verlustserie seit 2020. Die Reaktion der Opec+ darauf, die Produktion ab Oktober um 100.000 Barrel pro Tag zu senken, sei viel zu gering ausgefallen, hieß es.

Die enttäuschenden chinesischen Wirtschaftsdaten vom Mittwoch geben der Angst vor einer konjunkturbedingt rückläufigen Nachfrage neue Nahrung und lassen die Ölpreise ihre Talfahrt fortsetzen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.695,73 1.701,50 -0,3% -5,77 -7,3% Silber (Spot) 17,96 18,08 -0,6% -0,12 -23,0% Platin (Spot) 852,20 856,73 -0,5% -4,53 -12,2% Kupfer-Future 3,42 3,47 -1,5% -0,05 -22,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab mit dem festeren Dollar und den höheren Marktzinsen um 0,7 Prozent nach.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

POLITIK USA / RUSSLAND

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden lehnt eine Einstufung Russlands als einen "staatlichen Sponsor des Terrorismus" ab. Dieser Schritt sei "nicht der effektivste oder stärkste Weg", um "Russland zur Verantwortung zu ziehen", sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre. Vielmehr sei eine Einstufung als "Terrorstaat" kontraproduktiv, da sie die Lieferung von Hilfsgütern in die vom Krieg verwüstete Ukraine behindern oder die Vermittlungen der Vereinten Nationen mit der Türkei zur Getreideausfuhr aus blockierten ukrainischen Häfen beeinträchtigen könnte.

APPLE

muss umgerechnet mehr als zwei Millionen Euro Strafe zahlen, weil der Konzern in Brasilien Smartphones ohne Ladekabel verkauft hat. Brasilianische Behörden warfen dem Unternehmen "diskriminierende Praktiken" vor und forderten einen sofortigen Stopp des Verkaufs von Smartphones der Marke iPhone - unabhängig von Modell und Generation -, die nicht mit einem Ladegerät ausgestattet sind.

JUUL

hat sich mit 34 US-Bundesstaaten auf Bußgeldzahlungen in Höhe von 438,5 Millionen US-Dollar geeinigt, um ein Verfahren gegen ihn beizulegen. Die Bundesstaaten werfen dem Hersteller von E-Zigaretten vor, seine Produkte gezielt an Minderjährige vermarktet zu haben. Wie der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, mitteilte, soll Juul laut der Vereinbarung in den kommenden sechs bis zehn Jahren Zahlungen an einzelne US-Staaten leisten.

