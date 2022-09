Ihnen ist sicher nicht entgangen, dass wir am Sonntag im Express-Service folgenden Hinweis gegeben hatten: "Der Rücksetzer im Späthandel am Freitag kann eine neue Einstiegsgelegenheit bieten und wer jetzt aufpasst, könnte auch als Nachzügler noch einen kurzen Gewinn-Trade schaffen. Das bedeutet, dass man die Aktie im Moment im Blick haben sollte." Wer gut aufgepasst hatte, konnte im Tagesverlauf am Montag mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...