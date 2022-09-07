BERENBERG STARTET BOLIDEN MIT 'HOLD' - ZIEL 360 SEKBERENBERG SENKT FORTUM OYJ AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 12,60 (21,50) EURDEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR GSK AUF 1500 (1750) PENCE - 'HOLD'DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT MELIA HOTELS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 6,20(8,10)EURDEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT NH HOTEL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3,10 (4,40) EURDEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR SANOFI AUF 85 (90) EUR - 'HOLD'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BBVA AUF 6,30 (7,20) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT COLRUYT AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 34 (26) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,65 (3,10) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT SAFRAN AUF 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - ZIEL 150 (134) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 4,90 (5,20) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 34 (35) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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