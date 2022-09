Basilea gibt Vereinbarung mit Athyrium über ein vorrangig besichertes Darlehen in Höhe von CHF 75Mio bekannt 123fahrschule SE korrigiert Darstellung in Bezug auf die Prozentangaben der Steigerung der Umsatzerlöse Deutz findet Finanzvorstand Dermapharm - endgültige H1 Zahlen entsprechen den vorläufigen Siemens Energy zapft Kapitalmarkt für Gamesa-Übernahme an - Pflichtwandelanleihe von 960 Mio Euro Kühne Holding will weitere Lufthansa-Aktien kaufen Mister Spex gewinnt in der ersten Hälfte des Jahres 2022 weiter Marktanteile und beschleunigt sein Wachstum in Q2 Kohlefaserspezialist SGL Carbon wird erneut optimistischer AR von Thyssenkrupp entscheidet Donnerstag über Stahl-Investition: Hoher dreistelliger Mio-Betrag (Rheinische Post) Uniper bekommt mehr als 15 Mrd Euro ...

