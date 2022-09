HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3325/ In Folge S2/02 war Vater Max Deml zu Gast, in Folge S2/03 ist es Sohn Tobias Deml. Tobias ist Regisseur der Miniserie "Gaming Wall Street", die über HBO ("The House of the Dragon", "Game of Thrones", "Sopranos", "The Wire", "Six Feet Under") ausgestrahlt wurde und ein grosser Erfolg war. Wir harren dem Start in Europa. Tobias - Künstler, Grafiker und Designer, er lebt in den USA - schaute bei einem Wien-Besuch in meinem Studio vorbei und erzählte, warum er gerade die Story rund um GameStop so spannend gefunden hat, aber trotzdem nicht der Nachfolger seines Vaters in dessen Finanzverlag werden will. Wir reden auch über Social Impact ...

