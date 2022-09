Die Überprüfung der österreichischen Aktienindizes ergibt eine Änderung in der Zusammensetzung des ATX five sowie neue Streubesitzfaktoren für zwei österreichische Aktien, informiert die Wiener Börse. Der ATX bleibt in seiner Zusammensetzung unverändert. Andritz zieht aufgrund der höheren Streubesitzkapitalisierung anstelle von voestalpine in den ATX five ein. Der Streubesitzfaktor der S Immo sinkt gemäß Beteiligungsmeldungen (Erhöhung der Anteile durch CPI Property Group von 0,6 auf 0,3. Beim Flughafen Wien sinkt der Streubesitzfaktor nach Zukäufen der Airports Group Europe S.à r.l. von 0,2 auf 0,1. Die genannten Änderungen treten am 19. September 2022 in Kraft. Die Zusammensetzung österreichischer ...

