Pressemitteilung der Pareto Securities AS:

Pareto Securities platziert erfolgreich Nordic Bonds der Schletter Group

Vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von 50 Mio. Euro sowie Second-Lien-Anleihe über 15 Mio. Euro für die Schletter Group bei institutionellen Investoren platziert

Die Pareto Securities AS, eine internationale Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des Mittelstands in Deutschland, informiert über die erfolgreiche Platzierung einer vorrangig besicherten Anleihe über 50 Mio. Euro sowie einer Second-Lien-Anleihe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...