Der neue VW ID Buzz ist der erste rein elektrische Kleinbus- und Lieferwagen aus Europa. Wir konnten den E-Bulli bereits einen Tag lang zur Probe fahren. Volkswagen hat in seinem Portfolio drei Modelle, die fast jeder Mensch kennt: den Käfer, den Golf und den Bulli. Die Neuauflage des Käfers, der Beatle, kam nie an den Erfolg des Klassikers heran. 2019 stellte VW die Produktion nach zwei Generationen ein. Auch die Zukunft des Golf ist ungewiss, denn der Name ist fest mit dem Verbrennungsmotor verbunden und ob es nach 2035 eine E-Version geben wird, darüber will man bei VW noch nicht nachdenken oder entsprechende Pläne zumindest nicht mit der Öffentlichkeit ...

