Der Kryptomarkt ist am Mittwochmorgen wieder fest in Bärenhand. Während der Bitcoin-Kurs mit einem Minus von rund fünf Prozent unter die Marke von 19.000 Dollar abrutscht, müssen auch Ethereum und Ethereum Classic - die beiden Top-Performer des Vortags - ihre jüngsten Kursgewinne wieder abgeben.Als Hauptgrund für die deutlichen Kursverluste am Kryptomarkt gelten erneut wachsende Zinsängste, nachdem die jüngsten Konjunkturdaten in den USA darauf hindeuteten, dass die dortige Notenbank Fed an ihrem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...