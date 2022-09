ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Uniper von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 24,60 auf 4,00 Euro gekappt. Der Energiekonzern sei so stark wie kein anderes von ihr bewertetes Unternehmen von Russland abhängig, was zu einem heftigen Kursverlust der Aktie geführt habe, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen der aktuellen geopolitischen Situation dürfte die Unsicherheit im Zusammenhang mit Russland bestehen bleiben./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 05:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000UNSE018