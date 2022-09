Unterföhring (ots) -Nilam Farooq gewinnt das Staffel-Finale von "Wer stiehlt mir die Show?" und ziert damit ab heute das Cover ihres eigenen Rätselhefts. "Wer stiehlt Nilam Farooq die Show?" glänzt am Dienstag zur Prime Time mit souveränen 20,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt 4,50 Millionen Zuschauer:innen schalten die ProSieben-Quizshow ein (Nettoreichweite ab 3 J.). ProSieben gewinnt mit einem Tages-Marktanteil von sehr guten 12,7 Prozent (14-49 J.) souverän den Dienstag. "Wer stiehlt mir die Show?" geht 2023 in die nächste Staffel.Direkt im Anschluss startet "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf mit sehr starken 14,1 Prozent Marktanteil (14-49 J.) in die neue Staffel."Nilams witziges Rätsel-Karussell" ab heute im HandelNilam Farooq verteidigt ihre Show und siegt im Finale gegen Joko Winterscheidt. Damit wird die Schauspielerin zur neuen Rätsel-Ikone und gewinnt ihr eigenes Rätselheft. "Nilams witziges Rätsel-Karussell" ist die eigens für die Show aufgelegte Rätselzeitschrift. Die vierte Ausgabe bietet den Leser:innen unter anderem Rätsel für davor, Rätsel für danach, zehn neue Buchstaben, Egal-Rätsel für Unentschlossene und zahlreiche Quizrunden aus dieser "Wer stiehlt mir die Show?"-Staffel. Das Heft ist ab heute für 1,99 Euro in Deutschland, Österreich und der Schweiz überall erhältlich, wo es Zeitschriften und Zeitungen gibt.Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 07.09.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5314986