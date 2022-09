Commerzbank-CEO Manfred Knof ist ein Coup gelungen. Er hat einen Deal eingefädelt, mit dem das Finanzinstitut seine Provisionserträge in den kommenden Jahren deutlich steigern kann. Dabei hat ihm seine Erfahrung beim Versicherer Allianz sicher geholfen.Die Commerzbank verlängert die seit 2009 laufende Vertriebs-Kooperation mit der Allianz. Sie werde um zwölf Jahre bis Dezember 2035 verlängert, teilten beide Konzerne mit. Die Commerzbank wird in ihren Filialen und über ihr Online-Banking also auch ...

