LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Strukturell gesehen dürfte der europäische Online-Modehandel zwar weiter wachsen, allerdings dürfte das Wachstum im Vergleich zur Ertragskraft sich ausgewogener gestalten als bisher, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zalando und About You seien deutsche eCommerce-Unternehmen mit ähnlichen Geschäftsmodellen, aber an unterschiedlichen Punkten in ihrer Wachstumsgeschichte./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2022 / 15:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2022 / 15:45 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ZAL1111

